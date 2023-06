Prevenir antes que perseguir

SEÑOR DIRECTOR:

Abordar el terrorismo que sufre el país modificando la Ley Antiterrorista no es suficiente. Si bien ello va en la dirección correcta, permitiendo una aplicación efectiva de dicha ley en la persecución penal, lo realmente importante es que el Estado pueda anticiparse a los actos terroristas. Ellos deben prevenirse, evitando la pérdida de vidas y bienes materiales. Lamentablemente, hoy no es posible. Como es de público conocimiento el sistema de inteligencia chileno y el desempeño de la Agencia Nacional de Inteligencia no dan el ancho. Es cosa de recordar el estallido social -a la fecha aún nos preguntamos quienes destruyeron el Metro- y los nulos resultados para evitar ataques terroristas en La Araucanía.

El Presidente, comenzando su gobierno, reconoció en entrevista a las radios regionales que “la inteligencia en Chile está muy debilitada” y que estaban buscando fortalecerla. Más de un año ha transcurrido desde dicha declaración y no hay avances en la materia. Así, se hace imprescindible que junto con la Ley Antiterrorista se discuta ya la ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado que se encuentra en el Congreso. De lo contrario, el Estado seguirá llegando tarde, lamentando y persiguiendo delitos que pudo haber evitado.

Francisco Alcaíno

Abogado