Primeras señales de la Convención

Pedro Varela. Investigador Área Legislativa Fundación Aire Nuevo

Para la gran mayoría de los chilenos las expectativas detrás de la instalación de la Convención eran altas: una oportunidad única para construir un nuevo pacto social y para relegitimar a la desprestigiada política. Una oportunidad para dejar atrás esa política de gestos y declaraciones, propia de las asambleas universitarias, para pasar a una de acciones y de acuerdos. Sin embargo, no contra todo pronóstico, ese cúmulo de expectativas se ha ido derrumbando. El órgano llamado a ser la cuna de los acuerdos y de la reconstrucción de nuestro tejido social, optó por comenzar su labor mediante una apología a la vieja política.

Como primer acto, discuten y votan una declaración por la amnistía de los “presos de la revuelta”, que solicita, entre otras cosas, acelerar la tramitación del proyecto de indulto general que está en el Congreso y extender su aplicación para los delitos cometidos desde el año 2001 en el caso de los “presos políticos mapuches”. Declaración que se votó en un acto improvisado, ya que todavía no se discuten las reglas de deliberación del órgano.

Sin pretender entrar al fondo de la discusión sobre si en Chile existen presos políticos – cuestión que, por lo demás, ha sido descartada tanto por el Ministerio Público, la Corte Suprema y Human Rights Watch – la declaración aprobada, si bien no es más que un mensaje político al Congreso, esconde un atentado a la independencia del Poder Judicial y una verdadera legitimación de la violencia como método de acción política. Significa reconocer que este proceso no es un cauce institucional de las protestas legítimas, sino que un eterno rehén de la violencia. Significa que el fin (una nueva Constitución) justificaría todos los medios y que a quienes redactarán la nueva Constitución no les importan las víctimas de la violencia.

La Convención perdió así su primera semana de trabajo y, con ello, la oportunidad de demostrarle al país que las cosas se podían hacer de manera distinta. Uno quisiera pensar que esta es una excepción y que comenzarán su trabajo de verdad. Sin embargo, basta escuchar declaraciones de su presidenta – como la disposición a revisar el quórum de votación ya que “una democracia no se sostiene con esos 2/3, a no ser que tengamos una visión muy dictatorial” – para comprender que el futuro no es muy auspicioso.

Que el primer “producto” que haya salido de la Convención sea una declaración política es una señal potente de no querer alejarse de las viejas prácticas que tienen al Congreso en el piso. Si la Convención de verdad aspira a ser “la madre de todos los acuerdos” y un espacio para reconstruir las confianzas, esta debe dar un golpe de timón, reconociendo cuanto antes que la legitimidad de una nueva Constitución dependerá, en gran medida, del respeto transversal e irrestricto a las reglas del juego y de la capacidad de llegar a grandes acuerdos interpretando los puntos en común de nuestra sociedad. Para ello, un primer paso es que los convencionales comiencen a trabajar para lo que fueron elegidos.