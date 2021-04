Proceso judicial y actuar de Carabineros

SEÑOR DIRECTOR

En los últimos días, algunos han criticado al Consejo de Defensa del Estado por su actuación en la demanda en que un grupo de personas piden ser indemnizadas por los daños que sufrieron en las manifestaciones de octubre 2019 y los meses posteriores.

La mayoría de las críticas da por sentado que el uso de escopetas antidisturbios es ilícito o que, en su actuar específico, Carabineros infringió sus propios protocolos, no respetó estándares internacionales o cometió ilegalidades con su utilización.

Estas críticas, no obstante, no dan cuenta de que el uso de este tipo de instrumentos está autorizado por el derecho y detalladamente regulado. Como se puede leer en los protocolos respectivos, en ciertas circunstancias de particular violencia y riesgo para las fuerzas policiales, su uso está justificado. La vigencia y necesidad de estos protocolos ha sido reconocida por los tribunales de justicia en Chile y también considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo demás, regulaciones similares a la chilena se repiten en el mundo.

El asunto principal, entonces, será determinar si Carabineros utilizó correctamente un medio que no se encuentra prohibido de manera general y que se asume dañoso por sus propias características.

Pues bien, es dentro de un proceso judicial, con jueces imparciales y con un procedimiento racional y justo donde se deben acreditar las infracciones a esos protocolos o a esas normas. Los propios tribunales han decidido que es en ese contexto donde deberán analizarse las circunstancias y particularidades de cada caso, la determinación de la legalidad del actuar de Carabineros de Chile, la pertinencia del uso de determinadas armas de fuego, el uso proporcional de la fuerza, el contenido del protocolo y la utilización de determinados implementos para contener las referidas manifestaciones

El Consejo de Defensa del Estado no puede tratar cada una de estas demandas como si todas ellas se refiriesen a hechos idénticos. En tiempos dominados por esa simplificación, los procesos judiciales son un escenario de reflexión más compleja que garantiza, finalmente, el análisis razonado de los hechos y la vigencia del derecho que democráticamente nos hemos concedido.

Rodrigo Quintana

Raúl Letelier

Sebastián Soto

Comité Contencioso-Administrativo del CDE