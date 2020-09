Prohibición de armas menos letales

SEÑOR DIRECTOR

El 3 de septiembre, un grupo de diputados y diputadas presentó un proyecto de ley que restringe, severamente, el uso de ciertas armas menos letales, lo que merece atención dada las graves violaciones a los DD.HH. cometidas por el uso indebido de este tipo de armamento en Chile.

Uno de sus aspectos destacables es la prohibición absoluta de las municiones de energía cinética para el control del orden público en manifestaciones por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Munición que ha utilizado Carabineros, mediante disparos de escopetas antidisturbios, ocasionando un gran número de heridas oculares. El caso de Gustavo Gatica no es aislado, pues son cerca de 460 las víctimas con pérdida ocular total o parcial. Respecto del armamento químico, el proyecto prohíbe la utilización de carabinas lanza granadas, restringiendo su uso a aquellas de activación manual. Tal prohibición es necesaria, si se consideran los numerosos casos en que Carabineros las ha utilizado en flagrante infracción a los protocolos internos y apuntando hacia las personas. Este comportamiento es altamente reprochable en atención de las gravísimas lesiones que puede ocasionar, como ocurrió con Fabiola Campillai, quien perdió la vista, el olfato y el gusto, tras el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro. Asimismo, el proyecto prohíbe todo tipo de arma acústica, cuestión importante, pues se trata de armas que pueden generar daños permanentes al oído. Además de violar el principio de no discriminación del uso de la fuerza, en cuanto su uso afectaría indistintamente a manifestantes que no ejercen la violencia o que circulan en el espacio público.

Este proyecto de ley es un primer paso para iniciar, por fin, una discusión seria sobre la regulación de las armas menos letales de acuerdo con los estándares internacionales de DD.HH. Sin embargo, es necesario que el resto de los poderes del Estado implementen todas las medidas necesarias para la investigación y sanción de las violaciones a los derechos fundamentales causadas por estas armas y poner en marcha una política pública de reparación integral en beneficio de las víctimas.

Pietro Sferrazza Taibi, Rocío Sánchez Pérez, Isabel Severín Fuster

Académicos Facultad de Derecho Universidad Andrés Bello