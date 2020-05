Protección a los equipos de salud

SEÑOR DIRECTOR

Antes de conocer el impacto global que tendría la pandemia, la OMS declaró el 2020 como el Año Internacional de la Enfermería y la Partería, con el fin de concientizar sobre la importancia de esta profesión en el sector sanitario y las difíciles condiciones en que se desempeña.

Una encuesta realizada por el Colegio de Enfermeras de Chile alertó que de 1.200 profesionales, 328 están en cuarentena. Al mismo tiempo, el 69% señaló no contar con mascarillas N95 para la atención de pacientes. Si bien la Circular C37N°04 (del 21-4) busca racionalizar el uso de estos EPP, su foco parece estar más en cuidar los stocks, que en cuidar a los equipos de salud.

¿Cómo es esto posible? Todo el personal de salud es prioritario y se deben tomar los resguardos para que desarrollen sus tareas de forma segura. La autoridad debe agregar un “escudo de protección” a toda la valentía y sacrificio que ya están aportando.

Sin las enfermeras y enfermeros, no será posible salir de esta crisis. El gobierno ya excluyó a este estamento de la mesa técnica Covid-19 y no puede ser que sus legítimas demandas no sean escuchadas, generando mucha ansiedad e incertidumbre.

Ante la proximidad del 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, celebrémoslo confiriendo dignidad a nuestros profesionales que están luchando por todo un país.

Enrique Ayarza Ramírez

Decano Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad SEK