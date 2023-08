Proyecto de ley sobre teletrabajo

SEÑOR DIRECTOR:

A raíz de la columna de Francisca Jünemann titulada “Un análisis al proyecto de ley de teletrabajo”, quisiera señalar que el derecho a solicitar es una simple petición y, por tanto, no vinculante para el empleador. La propuesta presentada de solo solicitar parece incompleta.

De no consagrarse como derecho laboral, no es posible exigir su cumplimiento, ya que quedaría en la esfera de la voluntad del empleador, que sabemos no siempre será la esperada.

El rol de la Dirección del Trabajo siempre es necesario para garantizar el ejercicio de un derecho y fiscalizar su cumplimiento, además de una herramienta de protección para el trabajador. Sin ese rol los derechos terminan solo en el papel.

María Francisca Bello

Presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara