SEÑOR DIRECTOR

Con frecuencia resuenan voces que claman por prudencia. Esa virtud es exaltada, en general, por aquellos que se sienten gente buena y que no reparan en que la mesura, si no va acompañada de la fortaleza de las convicciones, no es más que simple entreguismo cobarde y acomodaticio. Mucho de lo que lamentablemente estamos viviendo es consecuencia del buenismo y de su mal entendida prudencia pusilánime.

Patricio Mackenna Salas