SEÑOR DIRECTOR:

Que una alumna de un colegio de Concepción fuera apuñalada por sus propios compañeros por haberse opuesto a la toma de su liceo, debería generar más que una alarma para todos aquellos que creemos que la violencia está fuera de toda convivencia democrática.

¿Habremos alcanzado el punto de no retorno? Esperemos que no, pero los viernes en plaza Italia, el Tren de Aragua, el terrorismo en el sur, los overoles blancos, los sicariatos y la joven apuñalada, hace pensar que no estamos muy lejos de aquello.

Pablo Aldunate Allegro

Fundación para el Progreso