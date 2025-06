¿Qué nos está pasando como sociedad?

SEÑOR DIRECTOR:

Cada día escuchamos una historia más cruel que la anterior. Bebés maltratados; niños abusados por quienes debieron protegerlos; adolescentes arrancados de su infancia por el miedo, el dolor, el abandono. Y, nosotros, espectadores pasivos, normalizando el horror con un “qué tragedia” mientras pasamos a la siguiente noticia.

¡Basta ya! Los niños no pueden seguir siendo invisibles. No pueden ser la última prioridad en los presupuestos, las leyes, las políticas. No pueden seguir esperando que alguien los escuche cuando gritan sin palabras que tienen miedo.

Un niño herido es un fracaso colectivo. Un niño asesinado es una herida que debería marcarnos a todos para siempre. La pregunta no es qué tan grave es el problema. La pregunta es por qué no estamos haciendo todo lo posible para detenerlo.

Cada golpe, cada abuso, cada muerte evitable es una sentencia contra nuestra humanidad. No más excusas. No más indiferencia. Los niños necesitan protección real, ahora.

Lucy Ana Avilés

Presidenta Fundación Viento Sur