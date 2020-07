Que prime la cordura y la unión

SEÑOR DIRECTOR

Recientemente el ministro Briones hizo un llamado a “que prime la cordura y no solo el aplauso”, al cual no podemos sino adherir. Esto no solo dice relación con el retiro de fondos de las AFP, sino con nuestro comportamiento del día a día, con la conciencia de que pasamos por circunstancias extremadamente difíciles y que de las decisiones que tomemos dependerá, no solo nuestro futuro, sino el de las generaciones futuras. Éstas deberán enfrentar un mundo de incertidumbre, en que el empleo será mucho más escaso y las remuneraciones menores. También serán ellas las que heredarán el peso de las deudas que contraeremos hoy.

Por esto resulta incomprensible que a los daños de la pandemia se sume la preocupación frente a un eventual resurgimiento de la violencia. ¿No basta acaso con el trauma de las cuarentenas y el daño económico que causan? ¿Hay algo que justifique que un país que requiere, más que nunca, de unidad para superar la peor crisis económica de su historia, deba además contemplar una crisis política?

Hemos experimentado una verdadera “fiebre de emprendimiento”, con personas de todas las edades buscando un camino propio, incorporando tecnología y dando empleo. Se abrieron espacios y se demostró que había otras formas de hacer empresa, que los chilenos sí tenían talento para los negocios y que no solo querían ser empleados, como las generaciones anteriores. Muchos de ellos no solo vieron sus locales destrozados, sino también sus sueños. Sin embargo, la mayoría está dispuesta, una vez que pase esta crisis sanitaria, a volver a intentarlo y es deber de todos nosotros hacer que eso sea posible.

Peter Hill

Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago