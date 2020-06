Quejas y rencores

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador

De modo alarmante se multiplican las cifras de contagio y mortandad sin llegar al “peak” previsto de la peste, no todavía, y cunden reclamos y protestas de diverso cuño. En Chile se reactivan máquinas y paralizaciones universitarias (online) y, obviamente, se intentará volver al 18-O (a la agitada década pasada para ser exactos) con todo. En EE.UU. ya ocurre: choques raciales que recuerdan los años 60 (a Watts, Los Angeles, CA, a después del asesinato a Martin Luther King Jr., y a una serie de casos más próximos de maltrato policial). En suma, un arrastrado historial de estallidos dando cuenta (se sostiene) de un hundimiento de época, fracturada de antes, no solo a causa de la catástrofe epidemiológica actual.

Conforme, pero, ¿qué hacemos con la peste? ¿La tenemos por meramente sintomática, subsidiaria de algo que sería aún más de vida o muerte? Cuesta creerlo. Nuestras existencias son, amén de cortas, individuales, sumamente valiosas, aun cuando para nada histórico-trascendentales per se, salvo tratándose de algunas personas puntuales. La gente en general no anda por la vida representando causas que puedan interesar a sociólogos o filósofos, y, de paso, validar teorías críticas en boga por los diarios.

Visto así, habría que aterrizar el asunto, de lo contrario nos vamos a calentar la cabeza. ¿A los saqueos de tiendas lujosas de Nueva York (Microsoft, Chanel, Dolce & Gabbana) hemos de tenerlos por expresiones de anomia y repudio del racismo, o simple oportunidad dudosamente histórica de hacerse de algo muy caro, gratis e impunemente? ¿El que no se respeten los estados de excepción y cuarentenas es porque “Trump y Piñera son peores que el virus” y “All Cops Are Bastards”, o la emergencia sanitaria mundial se presta para toda suerte de aprovechamientos, también demagógicos? De ser así, ¿el viejo término anarquía no resultará más pertinente? El problema se les va a presentar a los historiadores en el futuro a la hora de calificar el fenómeno, por tanto, habría que quizás advertirles desde ya que se están cargando las tintas y que, mejor, se vayan con cuidado.

No intento minimizar sucesos dramáticos e impactantes como los que hemos visto y sufrido, sino llevar la discusión a planos morales y políticos. A cuáles deben ser las responsabilidades individuales para con uno mismo y la colectividad que se comparte. En otras palabras, a lo que, de hecho, es lo crucial y está verdaderamente en juego en este momento: la pandemia en tanto cuestión de vida o muerte, propia y ajena. ¿Robamos, incendiamos, y pataleamos para visibilizar nuestros rencores y demanda de derechos, o nos cuidamos unos a otros como primera necesidad? Cuesta creer que estemos discutiendo algo tan elemental, pero, por lo visto, hay gente allá afuera que, debiendo saberlo, insiste en confundir prioridades.