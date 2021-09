¿Quiénes impidieron que fuera feriado irrenunciable?

SEÑOR DIRECTOR

Mañana podría haber sido feriado irrenunciable, pero no lo será. ¿Por qué? La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Trabajo de la Cámara -en primera instancia- y contaba con los votos para ser aprobada, pero la derecha bloqueó su llegada a la sala e impidió que se votara.

No solo eso. Al contrario de lo que se dice en el oficialismo, se trata de una iniciativa pro Pyme. Con su aprobación se beneficiaba a los almacenes de barrio y a las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con hasta 49 trabajadores, las que podrían haber funcionado ese día sin restricción.

También favorecía a los sectores de entretenimiento, de turismo y gastronómico, que podían trabajar esa jornada sin limitaciones y se iban a ver especialmente beneficiados, porque no competirían con los mall.

En esa línea, la iniciativa establecía el 17 como feriado irrenunciable solo para los trabajadores del gran comercio, del retail y de los supermercados, que son las áreas que han mantenido o superado sus ingresos pese a la pandemia.

Esta discusión sigue vigente, en el marco de argumentos solapados pro retail y desinformación sobre la iniciativa. Lo anterior hace pensar que hay sectores políticos, ligados a la derecha, que están defendiendo los derechos de las grandes empresas. Estos no solo impidieron que se votara el proyecto en el 2021 y mañana fuera feriado irrenunciable, sino que, todo indica, buscarán que la iniciativa no llegue a puerto en el futuro.

Así cabe preguntarles a esos grupos si para ellos no son igual de importantes las Pymes -muy afectadas por la pandemia- que el retail y la calidad de vida de los trabajadores versus las ganancias per se. No más verdades a medias. Llegó el momento de sincerarse frente a los chilenos.

Gabriel Silber Romo

Presidente de Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados