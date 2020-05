SEÑOR DIRECTOR

Ha vuelto a florecer la polémica por la promoción de iniciativas inconstitucionales en el Congreso, ya sea en la forma de indicaciones o por la presentación de proyectos de ley contrarios a la Constitución. Desde Fernando Atria, quien señaló en este diario que quien veía en la Carta Fundamental límites a la discusión parlamentaria, buscaba simplemente “moralizar” la política; a la discusión en la que el diputado Hugo Gutiérrez (PC), también en este medio, ha tenido con diputados oficialistas. En ella, el diputado comunista ha dicho que el llamado a moverse dentro de las reglas para determinar la improcedencia de alguna iniciativa serían “resquicios” con los que la derecha buscaría debilitar al Congreso.

Ad portas de una discusión constitucional, es relevante recordar que una de las principales funciones de la Constitución -de ésta y cualquiera que venga- es hacer las veces de un rayado de cancha y establecer cotos vedados a la discusión. La existencia de límites y reglas, escritas e inclusive algunas no escritas, como los principios, son parte fundamental del estado de derecho. Reconocer lo anterior no es una forma de moralizar la política, si no una condición necesaria para que ambas existan.

Magdalena Ortega P.

Directora de Formación y Servicio Público IdeaPaís