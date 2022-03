Recuperación con enfoque de género

Por Jorge Gaju, director ejecutivo de Fundación Emplea

Hoy en Chile casi 800 mil personas no están empleándose. Son los denominados “inactivos potenciales” que, teniendo el talento, la capacidad y la necesidad, no logran superar por sí mismos las barreras de entrada que permiten el acceso al mercado laboral, y se resignan a no buscar trabajo. Lo más injusto y lamentable es que el 65% de ese total son mujeres.

Esto se explica, en parte, porque antes de la pandemia y sus consecuencias sobre el empleo, ya estaban en una situación de desventaja laboral histórica. Hoy, el panorama es aún peor: solo un 47% de las mujeres participa del mercado del trabajo versus un 69% de los hombres. A lo anterior se agrega que los sectores de la economía más golpeados por el Covid-19 fueron, precisamente, aquellos donde prima el trabajo femenino, como son el servicio doméstico, el comercio, turismo y la gastronomía.

La pandemia evidenció el tremendo rol que cumplen las mujeres en el funcionamiento de la economía, pero sin que esto se traduzca en un beneficio económico tangible, en particular, porque desarrollan 2,5 veces más trabajo doméstico que los hombres, lo que dificulta el acceso a empleos. “El trabajo no remunerado de las mujeres sostiene la necesidad de cuidado que sustenta a las familias, apoya las economías y muchas veces suple las carencias en materia de servicios sociales; sin embargo, pocas veces se reconoce como trabajo”, sentencia un documento de ONU Mujeres.

Otro aspecto lamentable que dejó en evidencia la pandemia es que existe una gran brecha que impide la conexión entre los que buscan trabajo y las empresas que requieren trabajadores. Esto lo vemos a diario en la fundación: a pesar de su talento, muchas mujeres que quieren trabajar no saben cómo insertarse en el mundo laboral formal, cómo sortear obstáculos tan básicos como elaborar un currículo, cumplir horarios, a quién dirigirse, etc.

A lo anterior se suma una fuerte inercia por la informalidad, la que se traduce en que las personas con empleos precarios tengan muchas menos posibilidades de conseguir empleos formales. Y, por último, la denominada desesperanza aprendida producto de la falta de expectativas de crecimiento que sienten las mujeres pobres, acostumbradas a ser discriminadas por la comuna donde viven, cómo hablan, cómo visten, pese a tener toda la capacidad y las ganas para trabajar.

A la fecha, según el INE se ha recuperado en torno a 78% de los casi 2 millones de puestos de trabajo destruidos por la pandemia. Urge que, junto con buscar una recuperación global, se analicen estrategias para fomentar principalmente el empleo femenino, derribar estas barreras de entrada y no seguir ensanchando la brecha entre hombres y mujeres.