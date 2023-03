SEÑOR DIRECTOR:

El país aplaude la reciente aprobación de un proyecto que importará 2 m3/s de agua (durante los meses de invierno) a la desaparecida laguna de Aculeo. Sin embargo, no olvidemos que este volumen no es siquiera cercano a lo que se necesita para recuperar este hermoso humedal natural. A saber, para recuperar Aculeo se necesitan alrededor de 2 m3/s durante todo el año (o su volumen anual equivalente durante los inviernos). Esperamos que continúen los esfuerzos para la recuperación de Aculeo y que no se de aquí de por terminado el asunto, pues el Estado tiene una gran responsabilidad que debe asumir en su totalidad. Sin embargo, es sin duda un buen comienzo y las felicitaciones son para el actual Gobierno.

Pablo A. García-Chevesich

Hidrólogo