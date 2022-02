Recuperar el litio para el desarrollo nacional

Por Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo

El litio es un recurso de importancia estratégica como insumo en la nueva era de la electromovilidad y aparatos digitales. Chile posee en abundancia este recurso, pero los gobiernos de las últimas décadas han priorizado entregarlo a compañías privadas nacionales y extranjeras, que siguen una lógica de maximización de ganancias de corto plazo más que una visión de desarrollo económico sustentable de largo plazo. El modelo privatizador no ha creado una cadena industrial de valor que permita, por ejemplo, hacer baterías de litio en Chile, como lo intentan entre otros nuestros vecinos de Bolivia y Argentina, dos importantes productores de litio.

Las políticas imperantes han sido exitosas en generar enormes beneficios monetarios para una minoría propietaria (chilena y extranjera), con una distribución muy menguada de beneficios para la nación chilena. Es un modelo de enclave, desarticulado del resto de la economía nacional, que genera muy pocos empleos industriales de calidad en otros sectores. Una importante ola privatizadora del sector estuvo asociada a las concesiones otorgadas al final del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, que a través de Corfo otorgó la explotación del litio por 30 años a SQM y a la empresa extranjera Albemarle. Claramente, se buscaba evitar que el Estado pudiera explotar directamente este valioso recurso.

Esta concesión fue sujeto de varias críticas, entre otras porque se le otorgaba a SQM, una empresa que estaba siendo en esa época cuestionada por su rol en el financiamiento irregular de la política, y que tenía en su historial demandas presentadas ante la OIT por negativas prácticas laborales y el impacto medioambiental de sus operaciones. Aunque la Comisión de Expertos del Litio formada en dicha administración, seguida por el Comité de Minería No Metálica de Corfo, recomendó la creación de una empresa pública del litio, el resultado final fue seguir concesionando. Más recientemente, el gobierno de Piñera ha otorgado concesiones de explotación del litio a entes privados nacionales e internacionales, causando incluso un revuelo internacional.

Existe la posibilidad ahora de que el entrante gobierno del Presidente Boric no ceda ante las presiones de los grupos propietarios y de su entourage político-académico, y se pueda efectivamente crear una empresa pública, que permitiría al Estado chileno, como representante de los intereses de la nación en su conjunto y no solo de un grupo de interés particular, explotar directamente el litio. Esta empresa sería un vehículo muy útil para implementar una visión estratégica de largo plazo, tomando decisiones que apunten a crear un polo de desarrollo industrial asociado al litio, con incorporación de valor agregado.

Por supuesto, una nueva empresa pública puede perfectamente asociarse con capitales privados nacionales y extranjeros, pero el Estado debe tener una mayoría de votos en su directorio. Los miembros de la nueva empresa deben ser profesionales idóneos, comprometidos con un modelo de desarrollo nacional autónomo, equitativo y sustentable, y no debe ser ocupada como botín por los partidos políticos o por camarillas de poder que siempre obtienen puestos de privilegio en la administración del Estado. En estos términos, esta empresa pública sería un gran paso en la recuperación de los recursos naturales para el interés nacional, alejando decisiones de élites que han accedido al eterno usufructo de los recursos naturales por falta de visión del Estado chileno.