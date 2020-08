Reducción en el número de parlamentarios

SEÑOR DIRECTOR

En su editorial publicado el lunes, y titulado como esta carta, se advierte que no es el momento para impulsar una reforma que reduce de 155 a 134 los diputados, mantiene en 50 los senadores y establece un piso para salir electo de un 3%. Se argumenta que las prioridades legislativas debiesen estar puestas en la reactivación económica y que la ciudadanía “difícilmente entendería” que estemos legislando sobre dicha materia.

Más allá de compartir que nuestra prioridad es y debiera ser la emergencia sanitaria, no es menos cierto que, frente a una grave crisis de legitimidad, difícilmente la ciudadanía entendería que posterguemos la tramitación de un proyecto tan anhelado por ellos.

Si lo que preocupa es que pueda consumir “mucha energía” al Congreso, eso dependerá exclusivamente de la voluntad que tengan los partidos políticos. Ya hemos sido testigos de cómo se puede legislar con rapidez y seriedad cuando existe un compromiso detrás.

Por lo demás, no nos parece suficiente argumento el que estemos frente a un proceso constituyente. La posibilidad de tener una nueva Constitución -si es que gana la opción Apruebo- recién se concretaría no antes de dos años. Bajo esa lógica, el Congreso tendría que entrar desde hoy en un estado de inacción donde no podríamos tramitar ninguna reforma de carácter constitucional.

El proyecto podrá ser mejorado, pero nunca debiéramos negarnos a discutirlo, más aún si no existe certeza del resultado del plebiscito. Los parlamentarios fuimos electos para legislar sobre todos los temas, y ningún proceso a futuro debiera ser motivo para limitar nuestra función.

María José Hoffmann

Jefa de Bancada de Diputados UDI