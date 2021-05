Reflexiones para un 21 de mayo

SEÑOR DIRECTOR

Tenemos la suerte de que todos los años celebramos los 21 de mayo, el Día de las Glorias Navales. Es un regalo permanente que nos hace Prat y su gloriosa tripulación, y que nos permite reflexionar sobre su ejemplo y lo que sucedió ese día. No solo nos regala un día feriado, pero más importante aún, frecuentemente nos rescata cuando pensamos que estamos naufragando y nos recuerda la importancia de la preocupación por la tripulación, la necesidad de tener claridad de propósito, el valor del ejemplo y del liderazgo desinteresado, todo lo cual es necesario en el Chile actual. Prat podría haber tirado la pelota al córner ese día, pero no lo hizo y no se complicó con los humos al norte que indicaban la presencia del Huáscar. Mantuvo la calma, se aplicó a lo suyo y el resto de la historia todos la conocemos.

Por Chile, Prat y su tripulación.

Richard Kouyoumdjian Inglis