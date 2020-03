El gobierno ha presentado una propuesta de reforma a Carabineros, institución que está altamente cuestionada producto de los severos eventos de corrupción interna, como el desfalco por $28 mil millones ocurrido desde la Dirección de Finanzas de la policía entre 2006 y 2017. En conjunto con esta evidente muestra de deterioro, hemos constatado tristemente que funcionarios de la institución han procedido frente a la población sin mínimas normas de respeto a los DD.HH., situaciones que han quedado explicitadas en diversos informes internacionales y nacionales.

La propuesta busca crear un Ministerio de Seguridad Pública y según lo expresado por el ministro del Interior, apunta a tener una policía moderna, eficaz, transparente, sujeta a la tuición civil legitimada y con pleno apego a los derechos humanos.

Pero hay un factor que no se aborda y es que se hace necesario que Carabineros migre a un nuevo modelo de organización institucional de escalafón único. No se justifica más esta separación entre oficiales y el resto de integrantes de la organización, la cual está basada en una suerte de discriminación de clase y no alienta el mérito en la carrera profesional de los policías. Carabineros debe eliminar de su ordenamiento la distinción entre oficiales y suboficiales, organizando su formación en una escuela única, con un escalafón único.

De esta manera, incentivaremos el desarrollo de una carrera funcionaria basada en méritos y el reconocimiento de los estudios que su personal realice. Con una reforma de este tipo podremos además mejorar las condiciones laborales del personal de Carabineros, principalmente de los que trabajan directamente en terreno.

Alfonso De Urresti

Senador PS