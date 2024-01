Reforma a las AFP, ¿y mis derechos como beneficiario?

SEÑOR DIRECTOR:

La creación del nuevo modelo de administradoras de fondos de pensiones representa un despojo directo a la autonomía y derecho de los usuarios y a la relación fluida que debería existir entre la AFP y sus afiliados. ¿Cómo justificar la pérdida del derecho de decidir sobre nuestro propio futuro financiero y la eliminación de esa relación que es personal? ¿Por qué coartar el derecho a pedir información, reclamar o incluso saber quién es el responsable de mis fondos para la jubilación?

Esta es una medida evidentemente drástica, se está ignorando la realidad de que detrás de cada cuenta de ahorro hay historias de esfuerzo y sueños de una jubilación digna. Tengo el derecho a conocer el destino de mis fondos, a que se me rinda cuenta, conocer los responsables de su administración, que me informen y que me guíen en un proceso de relacionamiento que es de toda una vida.

¿Cómo se justifica limitar el ejercicio de la libertad de la que gozamos los ciudadanos en un aspecto tan vital como la gestión de nuestros recursos para la vejez? La verdadera libertad radica en que cada individuo elija su camino y mantenga una relación activa y fluida con su AFP. Más información, no menos.

Espero respuestas claras a estas preguntas, ya que la comunidad merece comprender las razones detrás de esta decisión que afecta directamente nuestras vidas y aspiraciones con una reforma que avanza en menos y no en más derechos.

Jaime González Kazazian

Abogado