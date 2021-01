Reforma al Estado

SEÑOR DIRECTOR

No hay dudas que la pandemia y la recesión aguda han movilizado al Estado a hacerse cargo de muchas y diferentes demandas ciudadanas para paliar necesidades agudas. La reflexión que cabe es si acaso el aparato público y sus maneras de operar están en debida forma para enfrentar esas y otras tareas con prestancia y oportunidad debida. Muchos sabemos que -por varias razones- eso ya no es así. No corresponde lamentarse o quedar paralizados.

Es por eso que deseo felicitar al ministro Briones ante una nueva e ingeniosa iniciativa, la que de hacerse realidad, nos ayuda a largo plazo en la dirección correcta. Me refiero a la reforma al empleo público.

La consulta ciudadana ideada y liderada por el Ministerio de Hacienda, es una específica buena ayuda para avanzar. Ella representa un paso para focalizar la modernización del sistema de empleo público.

Hago votos para que los ciudadanos cooperemos en esta iniciativa de bien público, para beneficio de todo el país.

Eduardo Aninat Ureta