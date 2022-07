SEÑOR DIRECTOR:

Lo único que producen los anuncios y proyectos de ley en materia tributaria cuando no bajan los impuestos es empobrecer a las personas y el país. Parece que no se entiende que los capitales son volátiles y lo hacen donde mejores frutos y seguridades se ofrecen. Ejemplos y experiencias sobran y no hacen caso.

Franco Brzovic G.