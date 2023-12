Reglamento para aplicaciones del transporte

SEÑOR DIRECTOR:

En el editorial del sábado, se asegura que es “absurdo” que el Ministerio de Transportes busque garantizar mayor seguridad para los usuarios de aplicaciones de transporte. El epíteto no solo es irrespetuoso, sino también ciego a la realidad de los miles de mujeres que usan estas aplicaciones con un miedo profundo a sufrir violencias de las que históricamente las aplicaciones no se han hecho cargo. Los últimos eventos solo confirman nuestra inseguridad.

Como usuaria de estas apps he visto con preocupación la degradación de su servicio. Saber a ciencia cierta quién maneja y que el vehículo corresponde al que la plataforma me indica, es lo mínimo que espero como usuaria. No quiero que cada vez que use una de estas apps mis amigas me pregunten si llegué bien. Ofrecer esta seguridad es tarea de estas grandes compañías. Señalar que esta medida es “absurda” es señal de una preocupante falta de visión y empatía.

Puede que en algunos casos no exista alternativa al uso de estas apps, por lo mismo, como ciudadana espero que el Estado exija una regulación para todas ellas. La seguridad, especialmente para usuarias, debe estar en el centro de la discusión. Definitivamente no se trata de un “absurdo”.

Fernanda Rojas