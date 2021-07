SEÑOR DIRECTOR

Teresa Zañartu, en una reciente carta, insiste en una interpretación mañosa del mandato hecho a la Convención para su autorregulación. Esa interpretación sugiere que o solo puede darse un único conjunto de reglas, las necesarias para votar, o bien toda regulación que la Convención haga suya debe ser aprobada por dos tercios. La lectura del art. 133 de la Constitución es mañosa porque ninguna de las dos opciones se sigue de él. Éste exige aprobar las normas de la nueva Constitución y el reglamento para votar las mismas por dos tercios, ni más ni menos.

No exige menos porque los dos tercios son la regla por la cual se debe votar lo arriba indicado. En este sentido, no hay una “resistencia” al quórum -como acusa Zañartu- en identificar el alcance de la disposición, ni una impugnación a la necesidad de contar con 104 votos para aprobar las normas de la nueva Constitución y el reglamento para su votación. Pero tampoco exige más, porque no toda autorregulación de la Convención debe contar con la misma votación. Para ilustrar el último punto se puede mirar la decisión sobre la obligatoriedad de exámenes PCR para los convencionales, aprobada por 78 votos.

Zañartu “advierte” que su interpretación no es personal, sino que la comparten otras personas como, p. ej., integrantes de la mesa técnica. De nuevo esto es mañoso, porque la mesa técnica no discutió ni más ni menos que el contenido de la ley 21.200. No discutió, por ejemplo, si los convencionales podían o no podían regular formas de participación ciudadana en el proceso. Eso es algo que queda entregado al criterio de lo que la Convención estime necesario para redactar una nueva Constitución.

Claudia Heiss Bendersky

Integrante Comisión Técnica Constitucional

José Acevedo Mundaca

Investigador Rumbo Colectivo