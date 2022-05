SEÑOR DIRECTOR:

El regreso de los overoles blancos lleva de inmediato a exigir sanciones y recuperar el orden. Si bien es urgente, la necesidad de atender a lo inmediato no debe hacernos perder el norte.

Del mismo modo que frente a un dolor en nuestro cuerpo buscamos un remedio que lo alivie rápido, las medidas de orden y de demostración de autoridad pueden resolver el problema de la violencia escolar, pero solo temporalmente.

Ello es así porque si ya es una rutina el tomar remedios para el dolor, en un caso, y tener que reprimir actos violentos, en el otro, entonces, ya no se trata de meros dolores corporales o hechos aislados, sino de cuerpos y sistemas educacionales enfermos.

Es a esa realidad a la que no debemos perder de vista. El overol blanco es síntoma de un sistema en la UTI que ha normalizado la pérdida de legitimidad de la autoridad. Las medidas de fuerza para recuperar el orden no están siendo percibidas como un acto de legítima autoridad, sino como autoritarismo por un estudiantado que no parece estar en la misma sintonía que la sociedad que los está educando.

El hecho parece ser que no aceptan las asimetrías de poder en las relaciones a las que se someten en el proceso educativo y desde esa postura emergen las semillas de las que se nutre el descontrol. Recomponer esa sintonía no evitará los overoles blancos hoy, pero sí permitirá devolverle a la autoridad la legitimidad para poner límites a cohortes que creen genuinamente no necesitarlas.

Jorge Fábrega

Director, Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social UDD