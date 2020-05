¿Regularización automática de migrantes?

SEÑOR DIRECTOR

La indicación aprobada por la Comisión de DDHH del Senado, a partir de una modificación propuesta por el Senador Latorre, señala que, de manera excepcional, migrantes que viven en el país por al menos dos años y que acrediten poseer medios de subsistencia (u otros requisitos que se indican), puedan postular a una visa temporaria de residencia.

¿Esto implica que los migrantes que cumplan con los requisitos, automáticamente se regularizarán? No, al igual que con cualquier otro permiso de residencia, se debe efectuar la solicitud con los antecedentes que lo justifican y éstos serán evaluados por la autoridad. Así opera todo el sistema de visados y ésta no es una excepción.

¿Esto es nuevo en las leyes migratorias de los países? No, ejemplos similares se encuentran en España y Portugal o en la ley argentina que busca como primera opción la regularidad de los migrantes.

¿La irregularidad migratoria es algo que las personas buscan o les conviene? No, la gran mayoría no busca estar en esta condición, pues ello significa vivir situaciones muy adversas y ser víctimas de abusos por parte de otros que, por ejemplo, pueden cobrar arriendos exorbitantes por espacios que no son habitables. Tampoco le conviene al Estado, pues deja de recibir los impuestos que pagarían estando formalmente en el sistema.

La irregularidad migratoria se produce porque las personas se encuentran imposibilitadas de acceder a un ingreso o residencia regular. Es la imposición de requisitos inalcanzables la que genera la irregularidad y es necesario que la misma ley se haga cargo, aunque sea de manera excepcional, de las irregularidades migratorias que genera.

Macarena Rodríguez A.

Directora de Clínica Jurídica – Universidad Alberto Hurtado

Miembro del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes