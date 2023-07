SEÑOR DIRECTOR:

En relación con la entrevista al director del Servicio Nacional de Migraciones, llama la atención su defensa a la medida del empadronamiento biométrico de migrantes irregulares con una contradicción bastante evidente.

En efecto, por un lado, sostiene que la referida medida no sería una regularización masiva, con más de 190 mil personas ya registradas, y por la otra, sostiene que los que tengan antecedentes penales y los no empadronados serían los expulsados.

En simple, lo que hay es una regularización encubierta, de lo contrario no se explican sus afirmaciones: o la medida es para expulsar o es para regularizar. Es evidente que nadie que tenga antecedentes penales como un narcotraficante se va a empadronar. En tal sentido, la medida, aunque no lo quiera admitir el gobierno, explícitamente, es para legalizar. Y no se quiere admitir porque resultaría impopular en las circunstancias que estamos viviendo una afirmación así.

Así las cosas, hago un llamado al gobierno a sincerar las reales intenciones señalando con todas sus letras que el empadronamiento biométrico es para regularizar a migrantes ilegales, lo que evidentemente considero una pésima medida.

Paulina Núñez Urrutia

Senadora RN