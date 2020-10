Relaciones con Bolivia

SEÑOR DIRECTOR

El canciller Andrés Allamand informó que conforme a instrucciones del Presidente Piñera iniciará con Bolivia una “aproximación progresiva”. La idea pareciera coherente con la política vecinal, que constituye una prioridad de nuestra política exterior.

Pero la propuesta resulta desaconsejable. Cabe recordar que Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y promovió una agresiva campaña internacional contra nuestro país, tergiversando la verdad histórica, agraviando de paso a nuestras autoridades con expresiones impropias y demandó ante la Corte Internacional de Justicia. El fallo de la Corte rechazó definitivamente las alegaciones de Bolivia, sepultando ad aeternum su aspiración marítima, respetando la vigencia del Tratado de 1904, que fijó a perpetuidad los límites entre ambos estados.

No existe espacio a la ingenuidad y corresponde aprender las lecciones de la historia. La Constitución de Bolivia estableció el carácter irrenunciable e imprescriptible de su aspiración marítima. En su proceso electoral, el candidato del MAS, Luis Arce, apoyado por Evo Morales, declaró que “Bolivia y los bolivianos no vamos a renunciar jamás a nuestra salida al mar”; Carlos Mesa es conocido por su dura retórica antichilena y Luis Fernando Camacho, de “Creemos”, señaló “cuando seamos gobierno y mientras el tema de la salida soberana al mar no esté resuelto, no restableceremos relaciones diplomáticas con Chile”. Por otra parte, la Presidenta interina, Jeanine Añez, en Naciones Unidas, expresó “no puedo dejar de referirme al tema marítimo, hago un llamado a la comunidad internacional para solucionar la carencia de Bolivia de un acceso soberano al Océano Pacífico”.

La iniciativa de cualquier aproximación debe provenir de Bolivia y evitar crear falsas expectativas, reiterando la inmutabilidad del Tratado de 1904.

Nelson Hadad Heresy

Académico y Ex embajador de Chile