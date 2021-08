SEÑOR DIRECTOR

La subcomisión de Estructura y Funcionamiento de la Convención aprobó los dos primeros artículos del futuro reglamento de este órgano. La propuesta original del segundo establecía: “El presente reglamento tiene por objeto establecer la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Convención Constitucional de la República de Chile, cuya finalidad es elaborar una propuesta de texto de nueva Constitución”. Pero, por indicación de tres convencionales, se eliminó la expresión “República de Chile”.

Convencionales de distintos sectores han criticado esta decisión en redes sociales, declarando que “Chile es y debe seguir siendo una República”, que la exclusión “vulnera lo dispuesto en la CPR” y que “es una señal que pone en duda la unidad del país”. Declaraciones de este tenor inducen a la confusión en la ciudadanía y erosionan la confianza en el proceso constituyente.

Lo que se debatía ante la subcomisión no era el carácter de República de Chile, que debe respetar el texto de nueva Constitución que se someterá a plebiscito. Solo se discutía la pertinencia de señalar que la Convención Constitucional es “de” o “pertenece a” la República de Chile. Así, al no estar en cuestión la forma de gobierno, no se transgrede límite constitucional alguno.

Por otro lado, es importante recordar que el compromiso republicano de las y los convencionales no se limita a una mera declaración literal en el texto de la nueva Constitución. Ante todo, supone responsabilidad y genuina disposición a reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a cuidar del proceso constituyente.

Viviana Ponce de León Solís

Académica UACh