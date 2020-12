Respuesta fiscal de Chile al Covid-19

SEÑOR DIRECTOR

Luis Eduardo Escobar en entrevista publicada ayer realiza una serie de afirmaciones incorrectas sobre la respuesta del gobierno ante el Covid-19.

Las medidas del gobierno ante el shock de esta pandemia no tienen precedentes. El primer paquete económico y social se anunció solo dos semanas después del primer caso de Covid-19 en Chile, y gran parte de sus medidas fueron tramitadas expeditamente por el Congreso e implementadas con rapidez, dado que se construían sobre una institucionalidad existente.

Organismos internacionales, como el Banco Mundial, han indicado que “el esfuerzo del gobierno verdaderamente ha sido impresionante”. El gobierno ha realizado transferencias directas sobre la línea por US$ 6.200 millones, cerca de 2,5% del PIB, la proporción más alta de la región junto a Brasil.

¿Focalización excesiva? El IFE ha implicado desembolsos por US$ 3.400 millones, ha llegado a más de 8 millones de personas, 4 de cada 10 chilenos. El bono y préstamos solidarios a la clase media también han movilizado recursos significativos.

Luis Eduardo Escobar se equivoca cuando dice que no se ha gastado un peso en medidas “bajo la línea”: este año el Fisco ha aportado US$ 950 millones al Fogape, lo cual ha permitido entregar créditos con garantía estatal por US$ 14.000 millones aproximadamente a cerca de 300.000 empresas, 97% de ellas Pymes.

En relación a la transparencia, desde mayo la ciudadanía puede ver el avance y cumplimiento de las medidas, sus montos y distribución regional en el portal reporte.hacienda.cl.

El shock del Covid ha sido más intenso y prolongado de lo que todos pensábamos inicialmente. En este contexto, las críticas son siempre bienvenidas, pero deben ser fundamentadas en aras de contribuir a un debate constructivo sobre las políticas públicas adecuadas y necesarias para salir de la crisis.

Andrés Pérez M.

Jefe de asesores

Ministerio de Hacienda