Resultados de la Prueba de Transición Universitaria

SEÑOR DIRECTOR

Concuerdo prácticamente en su totalidad con lo expresado por don José Joaquín Brunner en la carta al director publicada el domingo 14, referida a la nueva Prueba de Transición Universitaria. Me permito sí agregar algo: el sucesivo cambio en el instrumento de medición, acortando su extensión, eliminando contenidos y, de una u otra manera, disminuyendo su dificultad, con el objetivo declarado de acortar la brecha que se produce entre los jóvenes provenientes de establecimientos públicos y privados, no es otra cosa que utilizar “un termómetro de baja calidad” para controlar la temperatura de un enfermo y, de este modo, no conocer el real estado de su salud y por lo tanto no adoptar las medidas realmente necesarias para lograr su sanación definitiva.

Nibaldo Morales M.

Académico UV