Retiro de 10% y pensiones de alimentos

SEÑOR DIRECTOR

A propósito del debate del segundo retiro del 10%, al escuchar a la ministra Zaldívar referirse a la violencia que implica para los hijos que sus padres no paguen la pensión de alimentos, podríamos creer que al fin se ha entendido la importancia de este derecho, no solo para los hijos e hijas, sino también para sus madres, quienes mayoritariamente en Chile detentan su cuidado personal. Pero no, una vez más ese no es el punto central, pues lo que preocupa al gobierno es el futuro de las pensiones asistenciales de los obligados al pago y no de los niños.

El no pago de las pensiones de alimentos es un tema que hace mucho se ha transformado en un tema país, de género, de mujeres y de hijos e hijas, cuyos derechos no son resguardados ni por sus padres ni por el sistema judicial, lo que debe urgentemente repararse.

Este año ha quedado en evidencia la pandemia que implica para las familias el no pago oportuno de los alimentos, lo que ocurre independiente del estrato socioeconómico y cuya realidad enfrentamos hace muchos años, sin solución real.

Efectivamente, el retiro del segundo 10% no es una solución definitiva, pero al menos permitirá a muchos hijos e hijas restablecer su derecho vulnerado y ello es positivo.

Sin embargo, todos quienes nos dedicamos a litigar en materia de familia, sabemos que implicará una nueva sobrecarga y colapso para los tribunales de familia, por lo que esperamos se implementen todos los aprendizajes del primer retiro, para así evitar que seamos los usuarios del sistema quienes debamos soportar la incapacidad histórica que ha existido para implementar un debido procedimiento de cobro y ejecución de las deudas de alimentos, siendo urgente un cambio legislativo y de real protección a los hijos e hijas al respecto.

Angie Olguín

Presidenta

Asociación de Abogados de Familia