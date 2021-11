Revés electoral del kirchnerismo en Argentina

Desde 1983 el peronismo tenía mayoría en el Senado. El domingo pasado, sin embargo, eso se acabó. Por primera vez en 38 años, la Cámara Alta argentina no estará en poder del justicialismo, probablemente el dato más simbólico de las recientes elecciones legislativas en ese país, que vinieron a confirmar no solo la derrota del oficialismo sino también la consolidación de la alianza opositora Juntos por el Cambio como un actor decisivo del panorama político argentino y una opción real de gobierno para 2023. Históricamente, o al menos desde mediados del siglo pasado, el peronismo había sido el actor excluyente de la política argentina, con escasas excepciones. Sin embargo, el domingo la centroderecha reunida en Juntos por el Cambio demostró que no es una coalición transitoria sino una que responde a un cambio más profundo de la sociedad trasandina.

Más allá de que el oficialismo haya tratado de vender como triunfo lo que claramente y a la luz de las cifras es una derrota incuestionable, el hecho es que el gran ganador del domingo fue la oposición y el deseo de enmendar rumbo de una mayoría de los argentinos tras dos años de gobierno de Alberto Fernández. Si bien es cierto que el oficialismo mejoró su rendimiento con respecto a los resultados de las primarias de septiembre pasado -incrementó su votación en poco más de 700 mil sufragios-, y la votación obtenida fue mejor a la que algunos analistas pronosticaban, Juntos por el Cambio lo superó por más de ocho puntos a nivel nacional y ganó no solo en provincias emblemáticas como Santa Cruz, sino también en Buenos Aires, principal bolsón de votos del país, que concentra más del 35% del padrón nacional. El oficialismo, además, perdió en 15 provincias y retrocedió en más de 5 millones de votos con respecto a su rendimiento electoral de 2019.

El kirchnerismo, el movimiento peronista más exitoso desde la muerte de Juan Domingo Perón, que ha marcado la política transandina desde 2003, parece estar en franco retroceso. “Un periodo político de 18 años ha terminado”, escribió un prestigioso columnista argentino, mientras otra apuntó que lo sucedido marca “el principio del fin del kirchnerismo”. Los resultados sepultan la hegemonía del sector en un movimiento que se define por su vocación de poder. Tras la pérdida de la mayoría en el Senado y la escasa ventaja que tiene en la Cámara de Diputados, el oficialismo estará forzado a negociar. El llamado del Presidente Alberto Fernández a “priorizar acuerdos nacionales” es una clara respuesta a esta nueva realidad. Pero el hecho es que la actual vicepresidenta y líder del Senado Cristina Fernández no está acostumbrada a ese escenario, lo que podría ahondar las divisiones internas y favorecer la fragmentación.

Si bien las elecciones del domingo instalaron a la oposición en un lugar expectante de cara a los comicios presidenciales de 2023, también dejan a un oficialismo tensionado en momentos en que el país enfrenta crecientes conflictos sociales y una economía golpeada por la inflación y el endeudamiento. Una combinación compleja de cara a los próximos dos años de gobierno.