Salario mínimo, difícil decisión

SEÑOR DIRECTOR

Cuando el mundo enfrenta la peor pandemia de la que se tiene registro en los tiempos modernos, con nefastas consecuencias en pérdida de vidas humanas, de puestos de trabajo e incremento de la pobreza y sin ninguna certeza de cuándo acabará esta situación, resulta muy complejo tener que discutir sobre si se debe subir o no el salario mínimo que reciben un poco más 800.000 trabajadores.

Los datos actuales en el caso de Chile los conocemos todos: 1,8 millones de trabajos perdidos, desempleo por sobre dos dígitos y aumentando, miles de pequeños empresarios quebrados y otros miles apenas subsistiendo. Sin dejar de considerar, los numerosos pequeños negocios y comercio destruidos, quemados y saqueados como resultado del estallido social, en una primera etapa, agudizado por la delincuencia que se apoderó de las calles posteriormente. Con el agravante que son estos pequeños empresarios, que hoy enfrentan tremendas dificultades para volver a levantarse, los que generan la mayor cantidad de empleo y pagan salario mínimo, no por un tema de no querer pagar más, sino porque sencillamente no pueden.

Si les aumentamos en estos momentos el costo de contratar, tenemos dos efectos directos e inmediatos: no van a poder contratar y el desempleo no disminuirá, pudiendo incluso aumentar. No creo que quienes están analizando el tema quieran este resultado, por lo tanto, deben demostrar estar a la altura de lo que hoy requiere el país. Es el momento de pensar qué es lo mejor para Chile y no qué declaración consigue más espacio en los medios de comunicación.

Huberto Berg

Director Berg Consultores S.A.