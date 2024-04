Salud: un paciente en estado crítico

SEÑOR DIRECTOR:

En el actual escenario es importante que el gobierno y las autoridades pertinentes, incluida la ministra del ramo, tomen conciencia del crítico estado en que se encuentra el sistema de salud en Chile y la precaria situación que afecta a los distintos eslabones que forman parte de él.

Uno de ellos es el sector de los dispositivos médicos, que hoy enfrenta serias dificultades para seguir funcionando con normalidad por varias razones. El retraso en el pago a las empresas proveedoras por parte del Estado, que en muchos casos excede con largueza los 100 días; el incumplimiento que también se viene dando en el sector privado, debido a la crisis de las isapres y el efecto en cadena que provoca la deuda acumulada de esas instituciones con los prestadores privados de salud; el retraso en la construcción y entrega de los nuevos hospitales programados, ya que esto genera mayores costos para el rubro de los dispositivos médicos, dado que el equipamiento e insumos que se adquieren para su puesta en marcha, no se pueden utilizar, y se deterioran, perdiendo a su vez, las garantías, cuyos costos deben ser absorbidos por las empresas del sector. Todo esto redunda, además, en una menor demanda, que el año pasado cayó fuertemente, y este primer trimestre de 2024, va en la misma línea.

Lo que deben comprender las autoridades es que si el sistema de salud empieza a perder proveedores de insumos médicos por insolvencia de las empresas, es el sistema completo el que no puede funcionar, ya que estos elementos son vitales, no sólo para el funcionamiento de los centros de salud, sino que para las atenciones médicas preventivas, ya que un doctor no puede atender si en su consulta no cuenta con los elementos básicos. En este escenario, hacemos un llamado al Ejecutivo y al Ministerio de Salud a resolver los nudos centrales que hoy tienen a la salud como un paciente en estado crítico.

Eduardo del Solar

Director Ejecutivo Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud