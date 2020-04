SEÑOR DIRECTOR

Semana Santa, hoy más que nunca nos recuerda la grandeza del hombre y también su miseria. Después de más de dos mil años nos seguimos encontrando con el Buen Samaritano que cuida y alivia, y el Judás que traiciona o el Pedro que niega; con quienes mienten, calumnian, engañan y quienes ayudan a tomar la cruz para hacerla más liviana.

La pandemia del coronavirus nos vuelve a enseñar, casi de manera majadera, que estamos vinculados los unos a los otros; que todo acto tiene impacto en los demás, y que todos estamos en la misma barca. Semana Santa nos vuelve hacia nosotros mismos para, en medio del miedo, la angustia, el temor, reconocer que somos frágiles, vulnerables, necesitados de los demás. Con fuerza la pandemia que estamos viviendo nos recuerda que nuestros planes no siempre se pueden realizar y lo que parecía un sueño -un viaje, un crucero, etc.- puede terminar en un calvario. Quién podía imaginar que para querernos tenemos que estar distanciados y que Semana Santa haría que el templo fuera nuestra propia casa.

Tantos cambios, en tan poco tiempo, nos hacen volver la mirada a aquellos que si se quedan en sus casas -como se recomienda, y con toda razón- sencillamente no tendrán que comer en algunos días más. Hoy el Cristo sufriente está en los hogares de ancianos pobres y abandonados, en los migrantes que, además de las penurias que viven aquí, saben poco o nada de sus familias, de las personas con distintas discapacidades. En ellos resuena con más fuerza que nunca el grito de Jesús: “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”; pero también con más fuerza que nunca la solidaridad de tantas personas anónimas que, me consta, se sacan el pan de la boca para que su vecino tenga algo que comer, o su hijo pueda seguir estudiando.

En esta Semana Santa sabremos quién es quién y si ha calado en el corazón de la cultura la pasión de Cristo y su mensaje de amarse los unos a los otros como él nos ha amado. En esta hora veremos la pequeñez del que quiere sacar dividendos de algún tipo de esta tragedia que traicionará a los más débiles por algunas monedas, y la grandeza del que pone el bien común por sobre todo, tiene visión de comunidad y es capaz de dar “hasta que duela”, como dice el P. Hurtado, nuestro santo.

+Fernando Chomali G.

Arzobispo de Concepción