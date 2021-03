Señales de optimismo en medio de la crisis

Esta semana el aumento de los contagios y el retroceso a fase 2 de toda la Región Metropolitana nos recordó que aún queda camino por recorrer para superar la actual emergencia sanitaria. Pero, de la misma manera, varios indicadores y proyecciones de organismos internacionales sugieren que soplan buenos vientos para la economía chilena. La actividad internacional parece ir dejando atrás los estragos que causó la crisis sanitaria a nivel mundial y lentamente comienzan a asomar mejores perspectivas para las principales economías del mundo.

El miércoles, el Presidente de Estados Unidos logró sacar adelante uno de los mayores paquetes de estímulo fiscal de la historia de Estados Unidos, de US$ 1,9 billones, lo que anticipa un mejor escenario de crecimiento para 2021. Este nuevo impulso, que se suma a los enormes esfuerzos fiscales y monetarios realizados por la mayoría de los países para enfrentar la pandemia y el escenario disruptivo en materia económica, han apuntalado los precios de los activos a nivel internacional, en particular el precio de los commodities. El cobre cerró este viernes en US$ 4,11 la libra, completando tres semanas por sobre el umbral de los US$ 4, lo que ha abierto una sana discusión sobre si estamos en presencia de un superciclo de los commodities.

Este mejor ambiente de la economía internacional quedó reflejado en las nuevas estimaciones de la OCDE para 2021. Este año el crecimiento mundial llegaría, según los cálculos del organismo internacional, a 5,6%, una importante corrección al alza desde su estimación previa (+4,2%). Este sería el mejor resultado en casi 50 años y es producto de las campañas de vacunación y el plan de estímulo norteamericano. En este contexto, los principales socios comerciales chilenos retomarían un mejor desempeño. China crecería -según la OCDE- 7,8%, mientras Estados Unidos mostraría una expansión de 6,5% en 2021.

Por su parte el FMI, en su informe denominado Artículo IV, actualizó sus proyecciones para Chile y anticipa un crecimiento de 6% para este año, que sería explicado por los fuertes estímulos fiscales y una política monetaria expansiva. Ayudarán también a la reactivación chilena el “ambicioso programa de vacunación” que ha desarrollado el país y que lo pone entre las economías que primero podrían superar la crisis del Covid-19.

Todos estos elementos sirven para apuntalar las expectativas respecto de la recuperación de la economía chilena. Un mejor precio del cobre crea nuevos incentivos para mejorar la inversión en minería y aprecia el tipo de cambio, con efectos expansivos en el corto plazo en el consumo. El rápido avance del proceso de vacunación permitirá lograr anticipadamente una reapertura permanente de diversas actividades, todo lo cual reforzará la reactivación económica. La baja base de comparación permitirá contar con elevadas tasas de crecimiento interanuales, las que entre abril y junio podrán estar por sobre los dos dígitos.

Sin embargo, persisten riesgos evidentes en este proceso de recuperación. La mayor liquidez internacional podría alimentar las presiones inflacionarias, lo que anticiparía el retiro de estímulos monetarios. El avance del proceso de vacunación puede no tener los efectos esperados -tanto en el mundo como en Chile- si aparecen nuevas cepas para las que las actuales vacunas son inefectivas. Después de todo, no habrá una recuperación real si el mundo entero no supera la emergencia. A nivel local, los múltiples procesos electorales pueden traer aparejados nuevos focos de incertidumbre en el ámbito político, que retrasen decisiones de inversión o generación de nuevos empleos. Además, los episodios de violencia que amenazan el orden público pueden retroalimentar la incertidumbre asociada al ciclo político.

Las expectativas económicas para marzo grafican, en parte, la presencia de estos riesgos. El salto en los niveles de contagio obligó a las autoridades a rigidizar las medidas para la Región Metropolitana, lo que empeoró las proyecciones para el primer trimestre, llevándolas al terreno negativo.

La distorsión estadística que presentarán los datos de la recuperación para este año exige no pasar por alto los problemas que arrastra la economía chilena y que están lejos de solucionarse. La convergencia en las cuentas fiscales, la flexibilización del mercado laboral, un esquema tributario simple y que entregue certeza jurídica a los contribuyentes, un marco institucional que favorezca la inversión y la modernización del Estado, por nombrar solo algunos elementos, son condiciones necesarias para que Chile retome tasas de crecimiento altas, ya no solo como un rebote de la crisis, sino de manera permanente.