Señales del gobierno hacia la inversión

Ciertamente no debe haber resultado una decisión sencilla para el Comité de Ministros haber dado luz verde al proyecto minero Los Bronces Integrado -una iniciativa que contempla una inversión de US$ 3 mil millones-, considerando que dicho proyecto no contó con la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental, y diversas organizaciones medioambientales han expresado su abierto rechazo. Si bien a partir de esta decisión se abren una serie de flancos jurídicos y políticos -por de pronto ya se han anunciado apelaciones ante el tribunal ambiental-, desde el gobierno se ha querido dar en esta oportunidad una señal importante en favor de la inversión.

Esta determinación del Comité de Ministros se aguardaba con especial interés, considerando que en sus actuaciones previas había entregado señales muy contradictorias con la necesidad de promover las inversiones y fijar reglas más claras para los inversionistas. Tanto en el caso Andes LNG (que proyectaba una inversión de US$ 650 millones) pero especialmente Dominga -un proyecto minero-portuario, por US$ 2.500 millones- se pudieron advertir preocupantes niveles de discrecionalidad en los motivos para rechazarlos, lo que ciertamente abrió profundas interrogantes respecto de cuál sería el rumbo por el que seguiría el gobierno.

El hecho de que la aprobación de Los Bronces haya sido por unanimidad, supone que para el gobierno la concreción de este proyecto era relevante, y con ese fin concedió la autorización sujeta al cumplimiento de una serie de exigencias ambientales adicionales, lo que claramente debería ser el camino correcto para efectos de compatibilizar el crecimiento con la debida protección del medio ambiente. Esto es relevante, porque de hecho el Comité de Ministros aún tiene pendiente resolver el destino de una serie de proyectos que en conjunto suman más de US$ 4 mil millones.

Cabe no perder de vista que la inversión es una variable que ha estado particularmente debilitada. Tal como lo recordaba el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria, dicha variable ha mostrado un débil desempeño desde hace varios trimestres, constatando que a partir de la revisión de las cuentas nacionales se observa que, descontada la estacionalidad, el nivel de la formación bruta de capital fijo se mantiene estancado desde mediados de 2021.

Desentrampar este estancamiento resulta fundamental si es que el país quiere recuperar mayores tasas de crecimiento, y en ello las señales que dé el gobierno son fundamentales. En ese sentido, si bien Los Bronces constituye una señal muy importante, otra serie de aspectos siguen sembrando dudas acerca de si la autoridad ha comprendido lo que está en juego. Su propuesta de reforma tributaria -que fue rechazada en el Congreso- claramente no favorecía la inversión, y el haber consentido la petición de la CUT en orden a adelantar el alza del salario mínimo a $500 mil para el próximo año, sin tomar en cuenta las aprensiones del sector privado, particularmente las Pymes, como tampoco una serie de variables macroeconómicas que no justifican un incremento de 22% nominal en tan poco tiempo, van en un sentido opuesto al que requiere el país.