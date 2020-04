Sentido social

SEÑOR DIRECTOR

En el país y a nivel mundial vivimos una pandemia, sin embargo, llama profundamente la atención que para la prevención de la enfermedad, en cada punto de prensa de las autoridades de salud se les pregunte: ¿quién fiscaliza y qué pasará si no cumplo las restricciones? En otras palabras: ¿seremos tan infantiles que todo lo que es de sentido común lo tengamos que preguntar una y otra vez?, ¿seremos tan inmaduros que si no hay un castigo a la contravención no obedecemos? Qué distinto sería si tomo la iniciativa poniéndome la mascarilla, manteniendo la distancia social, lavándome las manos y no asistiendo a encuentros.

Parece ser que nos hace falta una buena dosis de educación cívica. Y, sobre todo, corresponsabilidad en la construcción del bien común. En suma, necesitamos poner por delante el bienestar del otro por encima de mis propios intereses, crecer en solidaridad y empatía, venciendo el narcisismo y la autorreferencia individualista como criterio de las decisiones que debo tomar.

Y la razón para actuar con responsabilidad social es muy simple: los pueblos que son solidarios en la adversidad se construyen en paz. Los otros, mantendrán las divisiones y confrontaciones en una suerte de cultura del descarte y psicología de élite, ya sea de orden político o cultural.

P. Fco. Javier Astaburuaga Ossa