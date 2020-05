Sobre la importancia de una agenda nacional para la construcción de la confianza

Por Fulvio Rossi, médico traumatólogo Hospital del Salvador / magíster en Salud Pública y exsenador; y Wenceslao Unanue, Escuela de Negocios UAI y director del Instituto del Bienestar

Hace años que Chile viene atravesando una gran crisis de confianza. Nuestro país no solo figura dentro de los lugares más bajos de la OCDE, sino que hemos transitado rápidamente desde la baja confianza a la desconfianza generalizada. Esta situación puede hipotecar tanto nuestro bienestar como nuestro desarrollo futuro. Por lo tanto, como sociedad, debemos urgentemente abocarnos a revertir esta tendencia. El proceso no es simple. Requiere esfuerzos a nivel individual y de país. Esfuerzos a nivel privado, público, pero, por sobre todo, a nivel humano. Es un proceso de cambio extremadamente necesario.

En las próximas líneas, y avalados por evidencia científica de primer nivel, queremos exponer por qué estamos convencidos de que el construir y reconstruir confianzas debe estar dentro de las principales prioridades de nuestra agenda nacional.

La OCDE (2019) define confianza como la creencia de que otra persona, o institución, actuarán consistentemente con lo que se espera de ellas. La confianza, por tanto, tiene al menos dos ámbitos: confianza hacia las personas y confianza hacia las instituciones. La confianza institucional es la base sobre la cual se construye la legitimación de los gobiernos, y es clave para asegurar el cumplimiento de las regulaciones básicas de una sociedad (por ejemplo, cuidar el orden público e implementar reformas). La confianza hacia las personas es la llamada confianza interpersonal.

La base de la felicidad individual se sustenta en el set de interacciones sociales a través del cual los individuos están interconectados. De esta forma, la cantidad y calidad de las relaciones sociales en una comunidad es lo que se tiende a conocer como el capital social, donde la confianza juega un rol preponderante. Por esto, en toda sociedad que funcione bien, debe haber un alto nivel de confianza: confianza en los otros miembros de la sociedad, y también en las instituciones.

Los datos muestran que la confianza está estrechamente relacionada con la satisfacción con la vida y la felicidad, la que varía sustancialmente entre países. Por ejemplo, la confianza ha caído drásticamente en algunas sociedades como Reino Unido y Estados Unidos, mientras que ha mejorado en otras como Dinamarca e Italia. Asociado a ello, el bienestar ha venido cayendo en los primeros y aumentando en los segundos. Pero la confianza además es la base para formar el tejido social de las naciones y ayudar al progreso económico. A mayores niveles de confianza, mayor es el crecimiento económico, el empleo, la esperanza de vida, la salud mental (entre otros). Además, a mayor confianza hay mayor confianza en el gobierno y menor percepción de corrupción.

En Chile, aproximadamente el 15% cree que la mayoría de los chilenos son confiables. Por el contrario, los porcentajes en Dinamarca y Finlandia superan el 70%. Por otro lado, nuestra confianza en el gobierno llega al 33%, mientras que el promedio de la OCDE es de 38%. Suiza (85%) e Indonesia (84%) presentan datos de confianza por sobre el 80% (OCDE, Government at a Glance, 2019).

Estudios realizados en Chile el año 2016 (845 adultos) muestran que no solo importa la confianza, sino que también la desconfianza. Los peores indicadores de desconfianza se encuentran en los partidos políticos, diputados, senadores y el gobierno, con valores de 95,4%, 92,6 % y 90,8%, y 82,5%, respectivamente. Otros actores de la sociedad, con valores menores, pero aún altísimos, muestran que la desconfianza en la Iglesia Católica, los empresarios y Carabineros es de 72%, 70% y 24,5%, respectivamente.

¿Cómo logramos avanzar en esta materia y construir confianzas?

Existen conocidos determinantes de la confianza (OCDE, 2018), tanto a nivel de confianza en las instituciones como respecto de los otros (familia, amigos, etc.). Quisiéramos concentrarnos en aquellos factores que podrían cambiar el estado actual de las cosas. Se ha demostrado que los valores del gobierno y el sistema político en general (alta integridad de sus actores), la satisfacción con los servicios públicos (particularmente con educación, salud, pensiones y seguridad), la percepción positiva de las reales posibilidades de integración de inmigrantes, y la percepción de movilidad social, pueden ayudar a reconstruir confianzas.

Pensamos que por lejos hoy lo que la gente quiere ver en los actores del sistema político es coherencia, honestidad, generosidad, cercanía y humildad. ¡Y que mejor momento que la profunda crisis sanitaria, económica y social que Chile vive (y sufre) para que afloren dichas virtudes!

Lamentablemente, e increíblemente, está ocurriendo todo lo contrario. ¿Cómo es posible que un senador argumente a favor de limitar las reelecciones y rechace que esta ley se aplique con retroactividad? O sea…, ¿esos senadores piensan que lo que es bueno para los que vienen no lo es para ellos mismos? ¿Piensan que las externalidades negativas de la reelección indefinida que proclaman a los cuatro vientos no existen en su caso? Integridad cero, confianza ninguna. Otros dirigentes políticos viven (y se desviven) haciendo apología a la violencia y sistemáticamente boicoteando cualquier política del gobierno. Por último, el rechazo de muchos a generar las bases un gran acuerdo nacional que permita enfrentar con unidad y sentido de Estado los difíciles momentos que vive nuestra Patria no ayuda a generar confianza en la ciudadanía. Por el contrario, la sigue destruyendo.

El gobierno por otro lado debe necesariamente abrirse al diálogo de manera genuina, aceptando aportes, reconociendo errores, y erradicando la soberbia que lo ha caracterizado. Recuperar la confianza en nosotros mismos, entre nosotros, y para con nuestras instituciones es tarea de todos. Sin embargo, están especialmente llamados a liderar este esfuerzo los actores del sistema político, precisamente aquellos con el mayor nivel de desconfianza. Hoy es más necesario que nunca incorporar este tema en la agenda pública. La confianza puede salvar vidas.