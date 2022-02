Socialdemocracia. ¿Herederos o heraldos de Allende?

Por Mauro Salazar, Observatorio de Comunicación, Crítica y Sociedad, Universidad de la Frontera

En medio de una conflictividad expansiva y una incontrolable escalada delictiva, que hunde sus raíces en un imaginario narcotizante y obstruye un nuevo “pacto social”, todo indica que no habrá gobernabilidad posible en el norte de Chile, salvo como administración de la contingencia: una verdadera “posta central”. Y en medio de un desbande de antagonismos, la izquierda revive sus traumas desde inéditas liturgias.

Tras el realismo mitigador retorna el espectro de Allende como un espíritu atormentado por la abundancia de citas contingenciales, oportunistas y ocasionalmente genuinas del mundo progresista. En los últimos días todo es capitalización semiótica en el campo de las izquierdas. Todos dicen ser sus herederos y los representantes de la simbolicidad de los oprimidos. Todos dicen provenir de un mundo transformador en plena liberalización de bienes y servicios. Esto lo podemos ilustrar cuando en el marco eleccionario del PS, y su agotado expediente, el afán es capturar el fervor de sus bases militantes, invocando con tono barítono “la verdadera casa de Salvador Allende”. Ello al decir de Elizalde y los nuevos rostros del Frente Amplio. Allende se transforma en un “comodín”, un efecto retórico, que en los últimos días se extiende a la performatividad democrática de nuestro paisaje político. Allende deviene un dato administrable, gerenciable, dentro de la disputa instrumental cuando cada hegemonía se autoproclama como el verdadero testamento de su líder histórico: del eje transicional PS-DC al ciclo reformista FA-PC. En los juegos de la memoria todos se arrogan un texto vinculado a la fidelidad de un presente sin testamento. Al tiempo que se declaran los verdaderos herederos. ¿Qué nos indica este hecho político? ¿Hay Allende a través de Elizalde? O más bien, ¿Hay Allende sin socialismo?

Ahora el expresidente es una buena excusa para maquillar el déficit ontológico de apremiados dirigentes que nos prometen un “neoliberalismo corregido” o de “rostro humano” (Atria). En los últimos días, el Allendismo ha estado sujeto a los secuestros de la memoria. Sin embargo, los rituales que incluso admitió un historiador conservador como Mario Góngora, han sido extraviados y transmutados de mil maneras por las elites del PS y el nuevo polo progresista que abunda en la cita espectacularizante (en memes, matinales, redes y en todo tipo de enjambre digital). A la sazón, aquel horizonte emancipatorio es leído como “pecados de juventud” en la cúpula socialista que hoy acompaña con afanes al eje Apruebo-Dignidad.

La cúpula socialista trata de exorcizar sus demonios, de hacer catarsis, y se esmera en dibujar un Presidente maduro, responsable ante los nuevos tiempos, mesurado, entronizado con el realismo y la producción del nuevo orden que debería arrojar la nueva Constitución. Pero no basta con tal mistificación; adicionalmente, tal descripción, recorta la promesa de una “democracia radical” que caracterizaba al líder de la izquierda. La construcción de esta “ficción Allende” coayudan en la justificación de la elite reformista para justificar un fervor realista ante las urgencias contigenciales y afanar un nudo ciego entre decisión política y tradición republicana.

Pero, lamentablemente, aquel Allende es solo una “leyenda organizacional” –el coffe break de la actual liturgia generacional- en la agenda modernizadora del PS. Incluso hay riesgos de usos y abusos en la demografía elitaria del Frente Amplio. Lo más “razonable” sería que una vez que el hombre guía de la UP ha dejado de ser un horizonte de sentido en la acción política de las izquierdas, no insistan en instrumentalizar su imagen, ni mucho menos, en continuar con el proselitismo electoral. Pero pedir lo imposible sería una tamaña ingenuidad política. El telón de fondo es infausto y todo es en vano. Tal explanada de profanaciones –juegos de memoria, imagen y ritualidad- nos indica que el oportunismo que no cesará. La lección para el FA, atendiendo a su vocación de reformas, a los golpes semióticos de los últimos días, es recordar que la historia se repite dos veces, “una vez como tragedia, y otra como comedia”. Una cosa es la apertura a un campo de disputas sobre el significante Allende, mantener en vilo lo plural-discordante, pero otra es el uso instrumental para el mundo de la cibercultura (likes).