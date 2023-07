SEÑOR DIRECTOR:

Respecto a la entrevista de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, publicada el sábado, quisiéramos manifestar nuestra profunda desazón y preocupación por las palabras emitidas, puesto que no corresponden a la realidad en algunos puntos muy importantes tanto para las y los funcionarios de esta institución, como para la movilización, que ya está pronta a cumplir dos meses.

Queremos precisar que en el petitorio de la Región Metropolitana sí se solicita su renuncia, dado que es su responsabilidad la administración del servicio, el que ciertamente ha tenido falencias desde su creación en 2018, pero que se han visto profundizadas desde marzo de 2022, cuando asume el cargo.

La instalación de su administración se hizo sin diagnóstico de la situación, se desarmaron equipos y todavía no se reúne con quienes componen la Subsecretaría. No nos conoce y no sabe qué, exactamente, hacemos.

La respuesta que entrega respecto a la Feria de Frankfurt, acerca de no tener información, ciertamente demuestra el abandono de deberes, puesto que ella es quien preside, por ley, los consejos sectoriales. Sus declaraciones son una clara demostración de que no está cumpliendo con las responsabilidades que le exige la ley.

July Tapia, Atacama

María José Bolbarán, Metropolitana

Sergio Moya, Maule

Pamela Aravena, Biobío

Cristian Vargas, Magallanes

Presidentes regionales Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio