Superando a don Otto

SEÑOR DIRECTOR

Así como don Otto vendió el sofá para evitar la infidelidad de su esposa, el gobierno retiró la estatua ecuestre del general Baquedano para restablecer el orden en ese vandalizado sector. Y, ahora, ha levantado un muro metálico alrededor del vacío pedestal.

Espero que tenga éxito. Pero me temo que la casquivana esposa se seguirá burlando del pobre atribulado don Otto, mientras no comprenda que el problema no se soluciona vendiendo el sofá, ni menos levantando muros.

Miguel A. Vergara Villalobos