SEÑOR DIRECTOR

El presidente del Servel ha señalado que ir a votar al plebiscito no será más peligroso que ir al supermercado.

Precisamente en este momento existe un porcentaje de la población que no puede , no quiere o no debe ir al supermercado, por el riesgo de contagiarse. ¿Es legítimo un plebiscito en que se excluye a ciudadanos por su edad, por su historial clínico o por la comuna donde viven?

Eduardo Navarrete Melo