Teletrabajo en conciliación con labor de cuidados

SEÑOR DIRECTOR:

Es necesario mejorar las condiciones de las y los teletrabajadores, permitiendo que puedan conciliar su vida familiar, personal y laboral, no solo en tiempos de emergencia, sino como un derecho laboral establecido. Reconociendo además que del total de personas identificadas como cuidadoras, el 68% son mujeres, y que ellas teletrabajan un 12% más que los hombres.

La Ley de Teletrabajo actual, ingresada por el gobierno de Sebastián Piñera, es insuficiente porque no considera las condiciones en las que se trabaja, porque es aplicable a un sector acotado, porque no todas ganan un sueldo que permite pagarle a otra persona para cuidar a sus hijos o hijas, y porque no se puede normalizar que el trabajo remunerado y no remunerado se hagan en paralelo. Más ahora que hay un alza de virus respiratorios.

Por eso, junto a la Federación de Trabajadores/as de Call Center presentamos un proyecto para modificar esta ley y que, entre otras cosas, reconozca las labores de cuidado para que ambos trabajos -el remunerado y no remunerado- coexistan no simultáneamente, sino armónicamente, estableciendo el derecho a una jornada laboral (y su reducción a 40 horas), junto a su libre distribución para quienes realicen estas labores.

Esto se complementa con las medidas de conciliación de trabajo, vida personal y familiar anunciadas por el gobierno, que proponen jornadas de trabajos híbridas de teletrabajo y presencialidad para quienes ejerzan labores de cuidado; entre otras garantías que permitirían organizar su tiempo de acuerdo con sus responsabilidades familiares y personales, sin comprometer su desempeño laboral ni su acceso al mercado laboral.

Andrés Giordano

Diputado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Gael Yeomans

Presidenta de la Comisión de Hacienda