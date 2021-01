Temucuicui: se enciende una voz de alerta

Un operativo de allanamiento por narcotráfico llevado a cabo por más de 800 funcionarios de la PDI -una magnitud que parece no tener parangón- en la comunidad de Temucuicui (Región de La Araucanía) dejó como resultado un policía muerto y otros diez heridos, al encontrar una feroz resistencia armada que llevó a un par de horas de enfrentamientos. Conforme con los antecedentes conocidos, los grupos armados pudieron anticipar el operativo, por lo que hubo emboscadas en puntos estratégicos, acción de francotiradores e incluso bloqueo de las comunicaciones, todo lo cual da cuenta de una sofisticada organización que opera en estas tierras, aprovechando sus especiales condiciones geográficas.

Existen investigaciones abiertas para determinar los responsables del crimen del funcionario de la PDI; la Justicia deberá esclarecer asimismo si en el marco de este operativo hubo excesos en el uso de la fuerza por parte de algunos agentes, particularmente en el trato abusivo que habrían recibido algunos menores de edad. Lo que en todo caso ya no está en duda es que al interior de Temucuicui operan grupos de extrema peligrosidad, que han sembrado el temor entre comuneros y empresas del sector, cuyo brazo de acción probablemente se extiende a otros focos de violencia en La Araucanía.

Tanto el gobierno como la propia policía han señalado que se trata de crimen organizado y narcotráfico -una sospecha que venía levantándose desde hace varios años-, y es en esa línea que está investigando la Fiscalía, en diligencias que llevan realizándose desde hace varios meses. Su extrema peligrosidad quedó reflejada en que se trata de personas altamente entrenadas en el uso de armas, con impresionante poder de fuego y por lo visto familiarizadas con técnicas propias de la guerrilla rural.

Pero a pesar de estos hallazgos, y del peligro que representa para la sociedad, sorprendentemente la crítica política se ha centrado en las falencias del operativo cuando no cuestionando la improcedencia del mismo, atendidas las tensiones que históricamente se han producido en esta comunidad -allí tuvo lugar, entre otros hechos, el asesinato del comunero Camilo Catrillanca por parte de exfuncionarios del Gope de Carabineros. No cabe negar lo sensible que resulta la acción policial en esta zona, pero la pregunta que inevitablemente surge ahora es qué curso de acción tomarán las instituciones del Estado frente a lo que ha quedado a la vista.

Se ha intentado presentar una falsa disyuntiva, como si el necesario diálogo político que debe llevarse a cabo para abordar el llamado conflicto indígena fuese incompatible con que las instituciones del Estado intenten demostrar que no hay zonas ajenas al imperio de la ley, pretendiendo además que los grupos violentos pueden ser amparados bajo el paraguas de las legítimas reivindicaciones de los pueblos originarios. En la medida que existan organizaciones operando al margen de la ley con la capacidad de amedrentar e imponer su propia ley, se está incubando una amenaza para la sociedad cuyas consecuencias son impredecibles. No cabe naturalizar que existan zonas donde el Estado “no entre”, menos aun cuando esa amenaza puede tomar la forma de una guerrilla rural. Al Ministerio del Interior le cabe tomar un rol mucho más protagónico para relevar lo que aquí está sucediendo, y asegurar cursos de acción que pongan freno a este peligroso accionar, tarea que ciertamente debe comprometer a todas las fuerzas políticas, pues es el propio Estado el que está siendo desafiado.