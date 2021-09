Terminemos con el estado de excepción

SEÑOR DIRECTOR

Cumpliendo cuarentena después de retornar de un viaje, he recibido cuatro fiscalizaciones. En todas las ocasiones me pidieron mi cédula de identidad y le tomaron fotografía. Solo la última vez uno de los dos fiscalizadores me indicó que debía tapar el número de serie de ésta, porque es información que podría mal utilizarse.

A todas las arbitrariedades y burocracias que algunos viajeros han denunciado, debemos ahora sumar la vulnerabilidad en que quedamos quienes debemos entregar nuestros datos privados a otros ciudadanos desconocidos que los almacenan en sus teléfonos, sin poder oponernos ni exigir garantía alguna.

Resulta imperativo poner fin al estado de excepción.

Claudio Arqueros