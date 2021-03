SEÑOR DIRECTOR

Ya que el señor Domingo Namuncura me envía a leer informes que cree que desconozco, lo invito a leer de nuevo mi columna del sábado. Si lo hace, primero, verá que la cita que él me imputa en la versión original de su columna en Voces, donde yo habría señalado que los mapuches en su conjunto serían “violentistas, terroristas, bandoleros y etnonacionalistas” es totalmente falsa. No sé de dónde la sacó, pero le exijo que se retracte de una movida tan indigna.

Luego, Namuncura podrá ver que lo que sí digo en la columna -donde llamo a no usar fuerza militar en La Araucanía- es que hay actos terroristas -de acuerdo al tipo penal que define el terrorismo- que están siendo cometidos por grupos etnonacionalistas mapuches. Y así como se habla de “terrorismo vasco” o “terrorismo islámico” se puede hablar de “terrorismo mapuche” sin por ello criminalizar a todo un pueblo.

El punto de fondo de mi columna es que no puede ser que quienes hemos apoyado la necesidad de diálogo, reparación y justicia respecto al pueblo mapuche nos veamos obligados a mirar hacia el lado, minimizar o relativizar estos actos criminales y la ideología que los motiva. Verdad y justicia van de la mano, como bien sabe. Y eso incluye toda la verdad, no solo la que le acomode.

Pablo Ortúzar Madrid

Investigador IES