Tiempo de lectura

SEÑOR DIRECTOR:

Es un potente llamado de atención saber que solo tres de cada diez estudiantes de quinto básico comprenden lo que leen. Sin duda, la lectura es el gran desafío escolar de los tiempos postpandemia. Un camino para afrontarlo es el de despertar en nuestros estudiantes el placer de leer. Tal como explican modelos de motivación lectora, una arista no desdeñable es el tiempo disponible: mientras más tiempo hay para leer, más leemos.

Esto, que suena de perogrullo, no es para nada evidente en las salas de clases, como bien sabemos los que hacemos investigación en colegios. En las aulas chilenas casi no hay tiempo para que los estudiantes lean. En mis investigaciones he comprobado que proporcionar 60 minutos de clase a la semana para que los estudiantes lean libros autoseleccionados es una manera efectiva de aumentar su cantidad de lectura.

Con el tiempo, ese hábito arraigado de lectura frecuente se traduce en ganancias en fluidez, vocabulario y conocimiento de mundo, como sugieren los estudios que indican una alta correlación entre volumen y comprensión lectora. Animo a los profesores de todos los niveles a dedicar tiempo de su clase a la lectura recreativa independiente.

Montserrat Cubillos

Coordinadora de investigación

Facultad de Educación UDD