TPP11: Las ventajas de un acuerdo de asociación económica multilateral

Shibuya Kazuhisa es embajador de Japón en Chile.

En Japón se dice que “tres personas juntas pueden equivaler a la sabiduría de Manjushri”, símil del refrán “más ven cuatro ojos que dos”. Esa es la ventaja de un tratado multilateral como el TPP11.

Ya se ha debatido extensamente sobre los grandes efectos económicos del TPP11 para Chile o sobre las desventajas que significarían el no ratificarlo, como implicancias en el futuro de las exportaciones chilenas. Como son materias ya muy discutidas no las abordaré aquí, sino que me centraré en tres ventajas que solo son posibles en el TPP11, en respuesta a las opiniones de quienes creen que los tratados bilaterales serían suficientes.

Primero, al agrupar a diversos países, refleja diversas opiniones. Al actual TPP11, luego de que EE.UU. se retirara, se le incorporó un “preámbulo” sobre “(…) la importancia de promover la responsabilidad social corporativa, la identidad y diversidad cultural, la protección y conservación ambiental, la igualdad de género, los derechos indígenas, los derechos laborales, el comercio inclusivo, el desarrollo sostenible y los conocimientos tradicionales, así como la importancia de preservar el derecho a regular en beneficio del interés público”. Por primera vez en un tratado así se incorporan “derechos indígenas” y “conocimientos tradicionales”. Esta disposición fue redactada por países que les otorgan gran valor, como Chile, Nueva Zelanda y Canadá, donde Chile lideró el tema. Recalco el punto pues a menudo se interpreta erróneamente que el TPP dificulta la elaboración de políticas nacionales en estas áreas. Este instrumento se convertirá en el modelo de los tratados multilaterales de asociación económica y precisamente ahí está la importancia de que refleje diversos puntos de vista, pues las Partes se comunican y consultan mutuamente sobre múltiples asuntos. Por todo esto, me gustaría que pronto Chile pueda convertirse en un miembro pleno para que las visiones a la cuales les da importancia dentro de su política interna puedan verse reflejadas en aspectos operativos del tratado.

En segundo lugar, “el TPP será el baluarte que protegerá a las Partes”. Tras el retiro de EE.UU. del TPP, Japón negoció un tratado comercial bilateral con su anterior administración en el que, previo a las negociaciones, manifestamos con claridad que “no abriríamos mercados más allá del nivel del TPP” y llegamos a un acuerdo dentro de ese ámbito. Si un país que no es Parte del TPP solicita bilateralmente la apertura de mercados, los países miembros del TPP no consentirán si la apertura excede los niveles del tratado.

La tercera ventaja es que debido a que el TPP es un acuerdo multilateral, los países miembros se vigilan y aconsejan mutuamente para no operar de manera injusta. Asimismo, sobre el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, en inglés), que ha sido objeto de preocupación en Chile, este fue un tema que ha preocupado en todos los países, incluido Japón. El ISDS es una disposición general que también está contenida en el actual Acuerdo de Asociación Económica Chile-Japón y no debiera ser motivo de preocupación donde hay un sistema judicial justo. No obstante, la preocupación aumentó ante la inquietud de que los inversionistas de países grandes pudieran abusar de la disposición. En la actualidad, EE.UU. ya no es miembro y no existe dicha preocupación, y dado que cada país está observando este problema con sensibilidad, se puede decir que no existe el temor de que un inversionista abuse de esa disposición.

Quisiera agregar que en Japón, tras su entrada en vigor, no solo no ha surgido ninguna de las situaciones que preocupaban, sino que también gracias a la existencia de estas tres ventajas, posterior al TPP11 se han materializado importantes acuerdos, tales como el AAE entre Japón y la UE, y el RCEP.

Recientemente Perú concluyó sus trámites internos sobre TPP11. Como Embajador del Japón en Chile, así como alguien que participó directamente en las negociaciones del TPP, espero sinceramente que Chile siga pronto su ejemplo.